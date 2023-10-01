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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون يهاجمون قرية في "جنين"

بحرية الاحتلال الإسرائيلي
بحرية الاحتلال الإسرائيلي
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 أصيب صياد فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن الصياد أصيب برصاصة في يده، أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال خلال مُمارسته مهنة الصيد في بحر رفح؛ ما استدعى نقله إلى مُستشفى، لتلقي العلاج.

وتقوم بحرية الاحتلال بصورة يومية باستهداف مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة؛ الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار الأعوام الماضية، وتدمير قواربهم ومعداتهم.

وعلى صعيد آخر في شمال الضفة الغربية المُحتلة، هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين قرية "جلبون" الواقعة شمال شرق محافظة "جنين"؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي لهم.

وقال رئيس مجلس القرية إبراهيم أبو الرب في إفادة صحفية "إن مستوطنين من مُستوطنة "ميراف" اقتحموا البلدة من الجهة الجنوبية، ومارسوا أعمالا استفزازية بحق سكان البلدة ومنازلهم؛ ما أدى إلى تعليق الدوام في مدارس القرية. 

وبالتزامن مع ذلك، داهمت قوات الاحتلال منزل مواطن في القرية المذكورة، وأخلته بالقوة هو وأفراد عائلته، واستولت عليه وحولته إلى ثكنة عسكرية.

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بحرية الاحتلال الإسرائيلي غزة بحر رفح
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