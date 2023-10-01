برنامج الأغذية العالمي: مساعدات أممية مكثفة للفارين إلى أرمينيا

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 10:13 ص

أكد برنامج الأغذية العالمي أنه يكثف جهوده لمساعدة الأشخاص الذين وصلوا مؤخرا إلى الحدود الأرمينية، مشيرا إلى أن عددهم ارتفع بشكل كبير في الأيام الأخيرة؛ ما أدى إلى وجود تكدس عند المعابر الحدودية، ومن بينهم مسنون، والعديد من الأطفال، ويصلون في حالة من الإرهاق، ويحتاجون إلى مساعدة طارئة فورية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمديرة القطرية في أرمينيا "نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير على حياة المدنيين، وسبل عيشهم، ومن المهم أن يتلقى المتضررون الدعم الإنساني المستمر وفي الوقت المناسب، ويخطط برنامج الأغذية العالمي لتوسيع نطاق المساعدات لتقديم 21000 وجبة في الأسبوعين المقبلين".

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه قام ببناء مرافق في منطقة جوريس بالقرب من الحدود في مقاطعة سيونيك الجنوبية الشرقية، لتقديم الوجبت الساخنة للأشخاص الذين يدخلون أرمينيا.

يذكر أن البرنامج الأممي يقدم مساعدات غذائية لنحو 30 ألف شخص، فضلا عن الاستعداد لتقديم بطاقات غذائية لدعم أكثر من 6000 فرد، والعمل مع الشركاء والجهات المانحة، لتوسيع نطاق المساعدات بشكل أكبر وفقا للاحتياجات.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد ذكرت أن أكثر من 88 ألف لاجئ من منطقة كاراباخ فروا إلى أرمينيا في أقل من أسبوع في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية.