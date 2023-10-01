لجنة وزارة الشباب تنتهي من وضع تصور زيادة مكافآت الأبطال الرياضيين

وضعت اللجنة الخاصة بوزارة الشباب والرياضة التي قام بتشكيلها الدكتور أشرف صبحي، تصورها النهائي بشأن زيادة مكافأة الأبطال الرياضيين، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة أنه فور توجيهات الرئيس السيسي بمضاعفة الدعم والمكافآت الموجهة للأبطال الرياضيين، قرر وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي تشكيل لجنة تضم عددًا من المساعدين لتنفيذ توجيهات الرئيس.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن اللجنة وضعت تصورًا بزيادة نسبة مكافأة الميدالية الأوليمبية من الممكن أن يتخطى٥٠‎٪‎ مع احتمال مضاعفة المبلغ.

وكشف وزير الشباب والرياضة، عن أن الدولة تقوم بجهد كبير في كافة مجالات الحياة؛ موضحًا أن حلم الرئيس السيسي للدولة المصرية والرياضيين كبير وهو حريص على توفير كل متطلبات أبطال مصر.

وأضاف "صبحي"، أن الرئيس السيسي وجه بمضاعفة الدعم والمكافآت الموجهة للأبطال الرياضيين؛ مؤكدًا أنه يتم دعم الأبطال الرياضيين واستقبالهم في المطارات والاحتفال بهم عند التتويج بالبطولات.

واستطرد أن المدينة الأولمبية الجديدة بالعاصمة الإدارية منشأة عملاقة هدفها صناعة البطل الأولمبي واستضاف كبرى البطولات القارية والدولية.

ومن ناحية أخرى؛ وبناءً على توجيهات الرئيس السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام، والذى يعانى من فشل كلوي ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيدًا لإجراء جراحة زراعة الكلى.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق على سرعة نقل اللاعب إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى؛ نظرًا لتوافر التخصصات الطبية لحالته.

من جانبه؛ وجه أشرف فولة بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه بعلاجه على نفقة الدولة.

وأكد "فولة"، بطل كمال الأجسام، أن توجيه الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة أمر لم يكن يتخيله أبدا، ويؤكد أن الدولة المصرية تهتم بأبنائها ولا تنسى أبطالها.

وأضاف «فولة» أن الرئيس السيسى دائما يرعى الرياضيين ويهتم بهم ويوجه بدعمهم، وهو ما يؤكد أن مصر أم الدنيا، وأن الرياضة تشغل الرئيس والدولة المصرية، وأكد البطل أن تعليمات الرئيس بعلاجه شرف كبير ودعم معنوي لا محدود.