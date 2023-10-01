ما هو حمض الساليسيليك وفوائده للبشرة؟

حمض الساليسيليك من المواد التي انتشرت بشكل واسع الفترة الأخيرة في هيئة منتجات للبشرة بخاصة على شكل سيروم ولقت ترحيبًا كبيرًا في عالم التجميل لما تقدمه للبشرة من فوائد، وتبرز «البوابة نيوز» كل ما تريدين معرفته عن هذه المادة وفوائدها وأضرارها للبشرة.

حمض الساليسيليك للبشرة هو عبارة عن حمض بيتا هيدروكسي، يعد أكثر قابلية للذوبان بالزيوت مما يساعده على تقشير سطح الجلد، بالإضافة لتعزيز قدرته على اختراق مسامات الجلد والتعمق بها لتغيير طريقة ارتباط خلايا الجلد، وهذا ما يجعله ذو فعالية وتأثير على البشرة.

- فوائد للبشرة:

يقدم حمض الساليسيليك للبشرة العديد من الفوائد الصحية نظرًا لمركباته ومكوناته القوية، إذ يمكنك العثور عليه في العديد من المستحضرات ومواد التجميل والعناية بالبشرة، كما بإمكانك العثور عليه بالشامبو لعلاج بعض المشكلات.

يعد حمض الساليسيليك مقشرًا فائق الفعالية للبشرة، حيث يقوم الحمض بإرخاء وتفتيت الروابط بين الخلايا في الطبقة الخارجية من الجلد مما يعزز تقشير الجلد وفتح المسام، وبالتالي تقليل ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والمسامات الواضحة.

التخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء حيث تسهم العديد من العوامل في ظهور مشكلات البشرة كالتقشير غير الطبيعي للخلايا أو الدهون المفرطة أو البكتيريا، ويساعد حمض الساليسيليك في علاج ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء عن طريق إذابة الحطام الجلدي الذي يسد المسامات ويسبب ظهور البثور والرؤوس السوداء والبيضاء.

التخلص من الزيوت الزائدة حيث يعد حمض الساليسيليك قابلًا للذوبان في الزيت، وهذا ما يجعله قابلًا لاختراق سطح الجلد مما يساعد في تنظيف المسامات الزائدة وتقليل الدهون، وبالتالي تحسين مظهر المسامات وتقليل ظهورها والتخلص من الزيوت الزائدة في البشرة.

إزالة المسام المسدودة وتعد مكونات حمض الساليسيليك وقدرته على اختراق المسامات، تجعله قادرًا على تفكيك الخلايا ومنع التصاقها ببعضها وإزالة محتويات المسام المسدودة التي تسبب حب الشباب السطحي مثل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور الحمراء الصغيرة.

تقليل الالتهاب حيث ينتمي حمض الساليسيليك إلى فئة أدوية الأسبرين التي تعرف بالساليسيلات، مما يكسبه خصائصًا مضادةً للالتهاب والبكتيريا، وتسهم هذه الخصائص في علاج التهيج والاحمرار المرتبطين بالبثور وغيرها من مشكلات البشرة.

تقليل ظهور الشوائب وفرط التصبغات الجلدية وشد الجلد، مما يجعله مفيدًا وفعالًا في توحيد لون البشرة ومنحها النعومة وتقليل ظهور البثور نظرًا لخصائصه القابضة.

-نصائح لاستخدام حمض الساليسيليك للبشرة:

مراجعة الطبيب قبل الاستخدام لأنه لا يستخدم في حالات:

الحساسية الجلدية.

تناول الأدوية مثل المميعات.

الحمل.

-الآثار الجانبية لاستخدام حمض الساليسيليك للبشرة:

الجفاف.

تقشير البشرة.

الحرقة.

تهيج الجلد.