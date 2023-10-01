أحمد مجدي يوضح حقيقة الخلاف بين أوسوريو ومعاونيه

تحدث أحمد مجدي المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق نادي الزمالك عن حقيقة تجاهل أوسوريو المدير الفني لنصائح ووجهات نظر الجهاز المعاون الفنية.

وقال مجدي في تصريحات إعلامية، الجهاز المعاون يتحدث مع أوسوريو في كافة الأمور ويطرح وجهات نظره سواء عن لاعبين أو طريقة اللعب.

وتابع، القرار في النهاية يكون للمدير الفني، ويجب على الجميع أن يدرك ذلك، ولن نتشاجر مع المدير الفني من أجل تطبيق وجهات نظرنا.

وأشار، أوسوريو كان منفعلًا بعد مباراة أرتا سولار بسبب وجود شد وجذب من المدير الفني لفريق أرتا سولار، المدرب الجزائري قد حاول استفزاز الجهاز الفني للزمالك وإخراجه عن تركيزه وكان يتحدث كثيرًا على خط الملعب.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية مساء السبت بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.