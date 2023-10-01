دونجا: هدفنا حصد الكونفيدرالية الأفريقية

وجه نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، الشكر لجماهير الفريق الكبيرة التي حضرت لقاء أرتا سولار الجيبوتي ولم تقصر في المساندة طوال المباراة خاصة في ظل تأخر الزمالك بهدف في الشوط الأول.

وأضاف دونجا في تصريحات إعلامية، تأهلنا لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية وهدفنا حصد اللقب وكل البطولات هذا الموسم لإسعاد الجماهير البيضاء.

وأشار، الجهاز الفني واللاعبين تحدثوا عقب نهاية الشوط الأول وكان هناك إصرار على العودة للقاء وتسجيل 4 أهداف للتأهل رسميا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.