الدوري السعودي.. أهلي جدة يواصل نزيف النقاط بتعادل مع الاتفاق

واصل فريق أهلي جدة، مسلسل نزيف النقاط في بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) بالتعادل سلبيًا مع ضيفه الاتفاق، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وانتهى اللقاء بلا أهداف، حاول لاعبو الفريقين السيطرة على مجريات اللعب من أجل تسجيل هدف التقدم، لكن دون جدوى ودون خطورة حقيقية على حارسى مرمى الخصمين، ليحصل كل فريق على نقطة

وتواجد الإيفواري فرانك كيسي في التشكيل الأساسي للراقي، وقاد هجوم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز، والفرنسي ألان سانت ماكسمين.

بينما بدأ ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق، بالثنائي المخضرم جوردان هندرسون وجيني فينالدوم في وسط الملعب أساسيان.

واستمر مسلسل نزيف النقاط مع أهلي جدة بعد خسارته من الفتح بخماسية مقابل هدف، وتلقي هزيمة من النصر بنتيجة 4-3.

وبتلك النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما حصد الاتفاق النقطة رقم 17 في المرتبة الخامسة.