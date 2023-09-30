بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي “القاهرة - الإسكندرية”، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون التخصصي.

والمصابين هم كل من:" خ.س، 53 عامًا، م.ع، 52 عامًا، أ.ا، 75 عامًا، ث.م، 52 عامًا، س.س، 52 عامًا، م.ج، 55 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.