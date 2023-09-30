المصري الديمقراطي يختتم فعاليات تدريب "الكادر السياسي"

اختتمت فعاليات تدريب " الكادر السياسى " الذى نظمته الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ بالحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي.

افتتح حنا جريس، عضو الحزب بمجلس الشيوخ جلسة التدريب بمراجعة ما تم تداوله من نقاط رئيسية يجب أن تتوافر فى الكادر السياسي من ثقافة ومعرفة ، الكاريزما وروح القيادة، القدرة على حشد الجماهير والتأثير فيهم، التحلى بالقدر المطلوب من القيم والمبادئ، بالإضافة لعدد من التعريفات السياسية الهامة.

كما قدم النائب محمد طه عليوة عرضا شاملًا للملامح العامة لتطور النظام الدستوري المصري منذ عهد الدولة المصرية القديمة التي سيطرت عليها السلطة المركزية الواحدة، كما سلط الضوء على مراحل الصعود والهبوط في تاريخ الدولة المصرية وقدرتها على استيعاب الأعراق والأجناس والأفكار والعقائد التى وفدت إليها سواء بالإنتقال السلمي أو عبر الغزو الخارجي .

وتناول كذلك أهم ملامح تأثير الدين في تطوير بنية الدولة ومؤسساتها بمصر مشيرا إلى أن أول تحول جذري فى الحياة الدينية للمصريين كان بعد الغزو الروماني لمصر وتحول مصر للمسيحية ثم التغير الثانى مع الفتح العربي الإسلامي لمصر وكيف صاغت النظم الإسلامية واقع الحياة فى مصر بكافة مجالاتها لمدة تزيد عن العشر قرون . وحتى إكتمال بناء الدولة الحديثة على يد محمد علي وأسرته.

وتطرق إلى دستور 1923 ودوره في بناء الدولة الحديثة وما شهده القرن التاسع عشر من حراك فى إتجاه هذا التحول، كما تناول الدساتير الجمهورية عقب إندلاع ثورة 23 يوليو 1952 مشيرا إلى أن مصر شهدت أربعة دساتير متعاقبة قبل أن تصل إلى دستور 1971 وما أدخل عليه من تعديلات حتى صدور الدستور الحالي.

وألقى النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ ونائب رئيس الحزب الكلمة الختامية مقدمًا الشكر لزملائه بالهيئة البرلمانية على ما قدموه من مادة علمية تهدف لرفع وعي وكفاءة المشتركين في التدريب الذي يهدف لبناء كادر سياسي متكامل، كما توجه بالشكر للجنة المنظمة على ما قدموا من جهد كبير لإنجاح هذا التدريب وخروجه بهذا الشكل المميز.

كما شكر الأعضاء المشاركين بالتدريب على إلتزامهم خاصة المتدربين من المحافظات المختلفة والذين لم تمنعهم بعد المسافة عن الحضور والمشاركة وسعيهم لرفع كفاءتهم وقدراتهم السياسية .

و في الختام عرضت اللجنة المنظمة تقييم للأعضاء المشاركين في التدريب وعدد النقاط التي حصل عليها كل متدرب لمساعدتهم في التعرف على نقاط القوة والضعف للعمل على تنميتها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم السياسية مستقبلًا.

وقام المدربين من النواب بتوزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

حضر التدريب النائبة سميرة الجزار والنائبة ريهام عبد النبي وعدد من قيادات وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.