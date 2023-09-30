ads
السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة أوكرانية

مقاتلة روسية
مقاتلة روسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوي الفضائي من طراز طائرة " Su-35S" أسقطت طائرة تابعة للجيش الأوكراني في معركة جوية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت الوزارة في بيان لها أن “طاقم طائرة Su-35S التابعة لقوات الفضاء الروسية دمر طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة في معركة جوية”.

وتشير المعلومات إلى أن المقاتلة من طراز "Su-35S" كانت تقوم بدورية في منطقة العمليات الخاصة، إلى جانب قيامها بتوفير غطاء للطيران العسكري المروحي. وخلال الرحلة التالية، اكتشف طاقم المقاتلة طائرة معادية استطاع تدميرها.

ads
وزارة الدفاع الروسية مقاتلة طائرة تابعة للجيش الأوكراني معركة جوية
ads