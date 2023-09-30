وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوي الفضائي من طراز طائرة " Su-35S" أسقطت طائرة تابعة للجيش الأوكراني في معركة جوية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت الوزارة في بيان لها أن “طاقم طائرة Su-35S التابعة لقوات الفضاء الروسية دمر طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة في معركة جوية”.

وتشير المعلومات إلى أن المقاتلة من طراز "Su-35S" كانت تقوم بدورية في منطقة العمليات الخاصة، إلى جانب قيامها بتوفير غطاء للطيران العسكري المروحي. وخلال الرحلة التالية، اكتشف طاقم المقاتلة طائرة معادية استطاع تدميرها.