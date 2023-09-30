الدوري الإنجليزي.. سون يقود هجوم توتنهام أمام ليفربول

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يخوض به المواجهة المرتقبة أمام ليفربول، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق توتنهام، اليوم السبت، نظيره ليفربول على ملعب توتنهام هوتسبير، في مباراة يديرها تحكيميًا الحكم سيمون هوبر، وتنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين، هجوم السبيرز أمام الريدز، بمعاونة جيمس ماديسون، والبرازيلي ريتشارليسون، والسويدي ديان كولوسيفسكي.

ويتسلح توتنهام بتألق سون، الذي أحرز 5 أهدافًا حتى الآن بالبريميرليج، ليصبح هدافًا للفريق وثاني هدافي الدوري الإنجليزي خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بـ8 أهداف.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دي فان - أودوجيو

خط الوسط: بابي سار - بيسوما - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: كولوسيفسكي - ريتشارليسون - سون هيونج مين.

ويحتل توتنهام المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يأتي ليفربول ثالثًا وفي رصيده 16 نقطة.