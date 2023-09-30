جامعة العريش تحتفل بالعام الدراسي الجديد

تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العربش، احتفلت الجامعة اليوم ببدء العام الجامعي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب.

بدأت المراسم برفع وتحية العلم المصري، ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية بساحة الحرم الجامعي.

خلال كلمته قدم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة التهنئة للطلاب والطالبات القدامى والجدد ببدء العام الجامعي الجديد، كما قدم التهنئة لجميع منتسبي الجامعة بهذه المناسبة، مؤكدا أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعام الجديد مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد.

وأكد رئيس الجامعة إنتظام العملية التعليمية وتوفير مناخ جيد للطلاب للتفوق، مشيراً إلى إلتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول للدراسة، كما حث الطلاب على الإلتزام بالعملية التعليمية والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأشار إلى أن العام الجامعى الجديد سيشهد طفرات غير مسبوقة في العملية التعليمية وتطوير ملموس في أساليب التعليم والتعلم، مؤكدا أن ما تم خلال الفترة السابقة من تعظيم ودعم القدرات التكنولوجية والانشائية بالجامعة سيكون له مردود واضح خلال هذا العام في الخدمات التعليمية والمؤسسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأن ذلك يسهم في تعظيم القدرات التنافسية للبرامج الأكاديمية والخريجين

وأشاد رئيس الجامعة بالدعم التي تتلقاه مؤسسات التعليم العالي من الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه علي اكساب الطلاب المهارات الخاصة بسوق العمل .

كما وجه عمداء الكليات بإتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد على إتباع كافة معايير الأمن والسلامة والأمان بجميع المنشأت الجامعية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنه للطلاب.

ثم أُذيعت الأغاني الوطنية في أرجاء الجامعة و تنظيم بعض الأنشطة الطلابية المختلفة بهذه المناسبة.

