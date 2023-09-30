وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يتفقدان القافلة المجتمعية بحى الكوثر

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته الميدانية لشمال سيناء،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على زيارة القافلة المقامة بمركز شباب حى الكوثر ضمن سلسلة قوافل الوزارة المجتمعية "طبية - اجتماعية - توعوية " تحت شعار "بشبابها نساعد أهالينا".

كانت اللجنة العليا للقوافل المجتمعية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جمعية رسالة وجامعة كفر الشيخ ، نظمت ٧ قوافل خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، وضمت القافلة ١٣ عيادة تخصصية ومعمل متخصص في التحاليل الطبية بالمجان ومركز متخصص في طب الاسنان ومستشفي متخصص في العيون وتم توقيع الكشف الطبي وتوزيع الأدويه بالمجان علي مايزيد من ٥ آلاف مريض من أهالينا بمدن محافظة شمال سيناء.

كما وزعت القوافل ٢٨ طرف صناعي، وجهاز تعويضي بالمجان لذوى الهمم والقدرات الخاصة، وصرف ٥٤٣ نظارة طبية لضعاف البصر، كما وزعت القافلة ٦٠٠ كرتونة غذائية و٣ آلاف قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجاً.

واستمع وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء لآراء المترددين على القافلة المجتمعية من أبناء شمال سيناء، الذين قدموا الشكر والتقدير على توفير هذه الخدمة التى يسرت عليهم إجراء الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور أشرف صبحى أن القوافل المجتمعية تأتى ضمن جهود الدولة في دعم أبناء المحافظات الحدودية لاسيما الفئات الأولى بالرعاية بقري ومدن شمال سيناء فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأكد الوزير الاستمرار فى تنفيذ هذه القوافل على مدار الفترة المقبلة لما حققته من نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية، مثنياً كذلك على ما تقدمه تلك القوافل من أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لذوى الهمم تأكيدا على دعم الدولة لهم، وتوفير ما يحتاجونه على كافة المستويات.