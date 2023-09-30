الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيواجه ولفرهامبتون، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ذئاب ولفرهامبتون المباراة على ملعب "مولينو"، في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم السبت، في إطار الجولة السابعة من البريميرلييج.

ودفع جوارديولا بالنرويجي إيرلينج هالاند لقيادة الهجوم إلى جانب فيل فودين وجيرمين دوكو وجوليان ألفاريز ويدعمهم من الخلف ماتيوس نونيز وماتيو كوفاسيتش.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام ولفرهامتبون بالتشكل التالي:

حراسة المرمي: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - مانويل أكانجي - ناثان آكي.

خط الوسط: ماتيوس نونيز - ماتيو كوفاسيتش - جيريمي دوكو.

خط الهجوم: فيل فودين - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

يحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة بعد 6 مباريات من الموسم، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.