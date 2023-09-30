معيط: مصروفات مصر أكبر من إيراداتها منذ 43 سنة

كشف وزير المالية، محمد معيط، أسباب تضخم الدين المحلي، قائلا: "على مدار 43 سنة، مصروفاتنا وإيراداتنا تم نسبها للناتج المحلي لتحييد التضخم".

وأضاف خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "كل سنة موجود عجز ويضاف للدين، لأن مصروفاتنا أكبر من إيراداتنا، إذ تطور العجز خلال 43 عاما وتراوح بين 6%و13.8%.

وأكد معيط، أن العجز الكلي انخفض من 13.9% إلى 6% رغم جائحة كورونا، لافتا إلى أنه كان متوقع خلال الفترة 2023/2024 حتى 2027/2028 استمرار الانخفاض إلى نحو 5%.

وأوضح معيط، أنه على مدار 43 سنة، مصر تحقق عجز أولى باستئناء فترة حرب الخليج نتيجة المنح التي تلقتها مصر.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث تحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

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