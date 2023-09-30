وزيرة التخطيط: الاستثمارات العامة زادت إلى تريليون و50 مليار جنيه

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، إن الاستثمارات العامة زادت من ١١٠ مليارات الى تريليون و٥٠ مليار جنيه.

وتابعت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بجلسة بمؤتمر حكاية وطن، أن الدولة تستهدف نمو يصل لـ ٨٪؜ سنويا من خلال تعظيم الإنتاج.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر كانت سباقة في تبني هذه الأجندة التنموية، متابعة: “كانت رؤية تشاركية اشترك فيها جميع أبناء الوطن”.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث تحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.