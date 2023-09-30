محمد محرم: الدولة عملت على تشجيع القطاع الخاص من خلال وثيقة ملكية الدولة

قال الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة عملت على تشجيع القطاع الخاص، من خلال وثيقة ملكية الدولة، والتي وضعت الإطار لعمل القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أنه كذلك هناك الكثير من القوانين التي تعطي فرص كبيرة للقطاع الخاص وتعمل على حل المشكلات التي تعوق المنافسة بين القطاع الحكومي والخاص.

وأكد محرم، الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشاركة شباب التنسيقية في الحوار الوطني، على أن جميع دول العالم تتعرض لأزمات اقتصادية، مضيفًا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تحتاج لوقت طويل والأزمة في مصر مرتبطة بشكل كبير بالأزمات الاقتصادية فى العالم كله.

أدار الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الاولي كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

