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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم مطروح يشدد على المتابعة الميدانية المستمرة لمسار العملية التعليمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، اجتماعا مع مسئولي التعليم الفني بديوان عام المديرية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد صباح غداً الأحد. 

وتناول مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع مناقشة اللمسات النهائية لانطلاق الدراسة، مؤكداً للحضور ضرورة المتابعة الجادة للعملية التعليمية مع بداية العام الدراسي؛ لضمان تحقيق انطلاقة متميزة للقطاع التعليمي بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري بالإدارات التعليمية. 

وشدد وكيل الوزارة على مسئولى التعليم الفنى بضرورة تقديم الدعم الفنى للمعلمين من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، مشيرا لضرورة تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني من خلال تكاتف جميع عناصر التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي من موجهين ومعلمين في سبيل إمداد  سوق العمل بأيد عاملة ماهرة مدربة قادرة على العمل.

في ذات السياق، عقد إسماعيل جاتو وكيل المديرية اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية، تناول خلاله الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد صباح غدا الأحد الأول من أكتوبر، وضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لمسار العملية التعليمية بالمدارس مترامية الأطراف والتركيز على تقييم وقياس مستوى الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية. 

وكيل تعليم مطروح يشدد على المتابعة الميدانية المستمرة لمسار العملية التعليمية

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مطروح وكيل تعليم مطروح المتابعة العملية التعليمية عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
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