سيمون تنعى نجل سامي العدل "قلبي بينزف"

نعت الفنانة سيمون وفاة المخرج الشاب أحمد سامى العدل، نجل الفنان الراحل سامى العدل والكاتبة ماجدة نور الدين، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وعلقت برسالة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فى رحيله قائلة "يا الله على الخبر المحزن الموجع للقلب ده، عرفته طفلاً ورأيته رجلاً ، وقلبى ينزف وأنا أرثيه وأودعه فى سفره إلى الله".

وتابعت "وفاة المخرج الشاب أحمد سامى العدل نجل الفنان الراحل سامى العدل والكاتبة ماجدة نور الدين، خالص العزاء والمواساة للعزيزة ماجدة نور الدين وعائلة العدل".

يذكر أن الفنانة رشا سامى العدل قد أعلنت صباح اليوم عن خبر وفاة شقيقها أحمد، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

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