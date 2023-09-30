صور|أعلام وعبارات ترحيب بالطلاب.. انطلاق الدراسة في 84 مدرسة بدمياط

انطلق العام الدراسي الجديد اليوم السبت في ٨٤ مدرسة بمحافظة دمياط بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دميـاط، حيث تزينت المدارس بأعلام مصر وتم كتابة عبارات ترحيب بالطلاب على الجدران.

ومن جانبه أكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

وأوضح "وكيل الوزارة" أنه بدأت اليوم السبت ٨٤ مدرسة تعمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة، لطلاب الصفوف الأولى فقط الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني.

مشيرا إلى أنه تم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتوزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة.

في حين أنه ستفتح جميع مدارس المحافظة وعددها ١١٢١ مدرسة أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مديري الإدارات التعلمية ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وتسليم الكتب للمدارس والتأكيد علي نشر لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة والانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة الحصص الدراسية.

وشدد وكيل الوزارة علي استمرار تفعيل اليوم الثقافي الرياضي وعلى ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وحسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وتنظيم العمل داخل جميع المدارس، وتهيئتهم داخل فصولهم، والتشديد على الإشراف وقت دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم واضعين أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعًا، بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

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