النائبة سها سعيد: التنسيقية منصة جامعة لكافة الأيديولوجيات وحالة الحوار الوطني معتادة بالنسبة لنا

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني كان بمثابة المصنع والمصدر الأساسي الذي أعطى زخمًا للانتخابات الرئاسية، موضحة أن الحالة التي نتجت عن الحوار الوطني والوجوه التي ظهرت خلال جلسات الحوار ومساحة الانفتاح سياسيا، وكذلك الموضوعات التي تناولها الحوار الوطني وصولا إلى البيان الذي صدر من الأمانة العامة للحوار الوطني، يعد حراك سياسي غير مسبوق في الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب التي تتناول مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني.

وأضافت أن الحوار الوطني أعطى مصداقية كبيرة للانتخابات الرئاسية المقبلة، متابعة: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حالة حوار دائمة لا سيما وأنها منصة جامعة لكافة الأحزاب والأيديولوجيات الفاعلة في الشارع السياسي المصري، وبالتالي حالة الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بالنسبة لنا معتادة وكان من السهل لنا التعامل معها".

وتابعت «سعيد»: "لدينا بنك للأفكار منذ سنوات وتم ضخ العديد منها خلال جلسات الحوار الوطني، كما أنه كانت هناك العديد من الملفات التي بدأنا العمل عليها مثل الوصاية على المال وغيرها".

واستكملت: "لجنة التنظيم داخل التنسيقية كانت حريصة على مراجعة الكلمات والملفات التي عرضتها التنسيقية من خلال أعضائها في الجلسات لكي تتواكب مع ما تتطلبه الأمانة العامة للحوار الوطني" .

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

