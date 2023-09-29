الدوري السعودي.. رونالدو ينقذ النصر من تعادل مع الطائي

أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريق النصر من تعادل مع نظيره الطائي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير بن عبدالعزيز بن مساعد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

حقق فريق النصر بقيادة رونالدو، فوزًا على الطائي بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهد تسجيل صاروخ ماديرا هدف الفوز للعالمي.

افتتح أندرسون تاليسكا التهديف للنصر في الدقيقة 32 من صناعة رونالدو، قبل يتعادل للطائي فيرجيل ميسيدجان في الدقيقة 79.

في الدقيقة 87، أحرز كريستيانو رونالدو هدف النقاط الثلاثة من ركلة جزاء، ليقود النصر للانتصار خارج ملعبه.

بتلك النتيجة، احتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط بالمركز الثاني عشر.