إصابة طفل في حادث سير بالفيوم

أصيب طفل في حادث سير اليوم الجمعه، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام في حالة خطيرة ولا يمكن استجوابه، وكشفت التحريات الأولية، اصطدام سيارة مسرعة به أثناء عبوره الطريق، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم، بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول طالب 11 سنة، مصابا بنزيف في المخ، وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال تم التقابل مع والد المصاب، والذي أفاد أنه أثناء عبور نجله نهر الطريق، اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابة الطفل بنزيف في المخ والحالة العامة سيئة، فيما فر قائد السيارة هاربا.

بعمل التحريات تم تحديد هوية قائد السيارة، والقبض عليه بعد ساعات من إرتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى الجهات المختصة لنباشرة التحقيقات.