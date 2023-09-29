الإمارات وصربيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، سُبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصربي، اليوم الجمعة في العاصمة بلجراد، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل اليوم إلى جمهورية صربيا في زيارة عمل، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكَّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد أن العلاقات بين البلدين راسخة وتتسم بالتعاون الوثيق في العديد من المجالات، وتَجمع البلدين أرضيَّة مشتركة للتوجُّهات والرؤى، وخصوصًا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، ما يُسهم في تعزيز العلاقات وتطوُّرها نحو آفاقٍ أرحبَ وأوسع.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكِّد دائمًا أن السلام والاستقرار هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية والنمو الاقتصادي، وأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم هو جزء أساسي من سياسة دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.

واستعرض اللقاء، مختلف جوانب التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والاستثمارية والاقتصادية وغيرها من المجالات، بما يحقِّق مصالح البلدين والشعبين.

وتطرَّق اللقاء إلى آليات دعم التعاون الاقتصادي، وتطوير المشاريع التجارية والتنموية المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأهمية البحث عن فرص استثمارية إضافية، وخصوصًا أن البلدين يتمتعان بمقومات اقتصادية مهمة، وبيئة استثمارية محفِّزة، وموارد وإمكانات متطورة.

من جهة أخرى، أكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد - خلال حضوره، اليوم اجتماعًا ثلاثيًا في العاصمة بلجراد ضم ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، وفيكتور أوربان، رئيس وزراء جمهورية المجر - حرصَ دولة الإمارات على مد جسور التعاون مع جميع الدول، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في خدمة المنطقة والعالم.

وأعرب ولي عهد أبوظبي، عن سعادته بهذا اللقاء، مقدمًا الشكر إلى الرئيس الصربي على دعوته، لبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وصربيا والمجر، مشيرًا إلى أهمية هذا اللقاء في دعم الشراكات المعنية بتطوير التعاون الاقتصادي، والاستثمار بين الدول الصديقة الثلاث.