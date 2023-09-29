ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30251 طن تشمل : 6542 طن يوريا و 3830 طن كلينكر و 1798 طن ملح و 9300 طن علف و 8781 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30530 طن تشمل : 2950 طن خردة و 1211 طن خشب زان 5300 طن سكر و 3591 طن ابلاكاش و 1632 طن حديد و 6900 طن ذرة و 2500 طن كسب صويا و 3496 طن قمح و 850 طن زيت طعام و 2100 طن برادة حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 941 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 139 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1834 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40188 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 378667 طنًا .

وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3790 طن قمح متجهين إلى صوامع ابو راضي و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3742 شاحنة .

قال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط ، أنه تم تلبية دعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بالمشاركة فى الاحتفال باليوم البحرى العالمى ، وبتوجيهات من الفريق كامل الوزير ،وزير النقل وقطاع النقل البحري حيث قامت هيئة ميناء دمياط بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية فى هذا الحدث الهام ، والذى يعقد هذا العام تحت شعار "ماربول في عامها الخمسين - التزامنا مستمر" .

يشهد هذا العام الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ( ماربول )، وهي المعاهدة العالمية الأساسية لمنع تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية .

