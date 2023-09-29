بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين من مناطق متنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا

فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين من مناطق "زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك"، المتنازعين عليها بين روسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة - إن بلاده لن تعترف أبدًا بمطالبات روسيا بضم أراضي تلك المناطق إليها، حتى بعد إعلان ذلك.

ومن بين المسئولين الذين تم إضافتهم إلى قائمة العقوبات، وزير شئون الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، وأمينة المفوضية المركزية للانتخابات ناتاليا ألكسيفنا بودارينا، حيث جمدت أصول تابعه لهما وفرضت عليهما حظر سفر، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار العقوبات الأوسع على روسيا.