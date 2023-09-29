ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين من مناطق متنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا

بريطانيا
بريطانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين من مناطق "زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك"، المتنازعين عليها بين روسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة - إن بلاده لن تعترف أبدًا بمطالبات روسيا بضم أراضي تلك المناطق إليها، حتى بعد إعلان ذلك.

ومن بين المسئولين الذين تم إضافتهم إلى قائمة العقوبات، وزير شئون الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، وأمينة المفوضية المركزية للانتخابات ناتاليا ألكسيفنا بودارينا، حيث جمدت أصول تابعه لهما وفرضت عليهما حظر سفر، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار العقوبات الأوسع على روسيا.

ads
بريطانيا عقوبات روسيا وأوكرانيا
ads