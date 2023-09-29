من هو المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر؟

حصل المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري على 44 تأييدًا من أعضاء مجلس النواب لتزكيته لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

تنشر “البوابة نيوز” محطات في حياة المرشح حازم عمر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.

يشغل حازم عمر منصب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وكان يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ قبل التقدم باستقالته أمس، وعُين في ديسمبر 2020 عضو بمجلس الشيوخ، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سياحية.

تقدم المهندس حازم عمر باستقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل بداخله منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية عقب الترشخ لانتخابات الرئاسة 2024.

وأعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، حيث ستجري أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضي، برئاسة المستشار وليد حمزة، لتعلن قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها.

وأكدت الهيئة أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، للتعبير عن آرائهم، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، والمشاركة مكفولة لكل من تحققت فيه الشروط الانتخابية.