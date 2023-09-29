الكشف الطبي بالمجان على 1380 مواطنا في قافلة طبية في دمياط

نفذت ادارة القوافل بمديرية الصحة بدمياط قافلة طبية علاجية بقرية تفتيش السرو مركز فارسكور،فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها رئيس الجمهورية حياة كريمة وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية الدكتور منال عوض محافظ دمياط وتحت اشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و الدكتورة سها خيرى منسق عام القوافل بالمحافظة.

أعلن الدكتور وكيل وزارة الصحة ان فاعليات القافلة التى استمرت ليومين اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي ١٣٨٠ حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات .

أوضح وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط انه تم اجراء الكشف الطبى على ١٣٨٠ مواطن حيث تم تحويل ٢٦ منهم لاستكمال العلاج بالمستشفيات و كذلك اصدار ٤ قرارات للعلاج على نفقة الدولة .

كما تم عمل التحاليل و الفحوصات الطبية لعدد ٣٩٨ مواطن و عمل الاشعة السينية ل ١١ مواطن و السونار لعدد ٣٨ مواطنين.

هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى للمترددين على القافلة لرفع الوعى الصحى لهم.

‏قامت ادارة الاعلام و التربية السكانية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة مروة صالح بتنسيق يوم صحى داخل هيئة ميناء دمياط و ذلك بالتعاون و التنسيق مع الدكتورة هالة هدية مدير ادارة تنظيم الاسرة و الدكتورة دينا أبو صير مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة و بالتعاون مع المجلس القومى للمراة بدمياط ،بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتعميق سبل التعاون و توصيل الخدمات الصحية لكافة المواطنين .

تضمن اليوم تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة و تقديم خدمات تنظيم الاسرة عن طريق عيادة متنقلة مجهزة بكافة الوسائل .