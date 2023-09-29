مبابي يزين قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمونت بالدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة كليرمونت، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحل فريق باريس سان جيرمان، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره كليرمونت بملعب جابرييل مونبيد، حيث ينطلق اللقاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويزين النجم كيليان مبابي، قائمة الفريق الباريسي لمواجهة الغد، بجانب تواجد راندال كولو مواني، بينما يغيب لي كانج إن؛ بسبب الإصابة التي تعرض إليها مؤخرًا.

قائمة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أليكساندر لوتيليه، دوناروما، أرناو تيناس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، سكرينيار، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، موكيلي، كورزاوا.

الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، أوجارتي، زاير إيمري، ، دانيلو، ندور.

وفي الهجوم: راندال كولو مواني، باركولا، عثمان ديمبلي، جونسالو راموس، كيليان مبابي.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة، فيما يتذيل كليرمونت الترتيب بنقطة وحيدة.