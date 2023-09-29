محافظ قنا: مناظرة 567 رأس ماشية في قافلة بيطرية مجانية بقرية المنيرة بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الطب البيطرى، نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المنيرة التابعة لمركز قنا.

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى علاج ومناظرة ٥٦٧ رأس ماشية متنوعة، حيث تم علاج ٥٠٠ حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج ٢٠٠ رأس اغنام ضد الطفيليات الداخلية، وعلاج ٣٠ رأس ماشية تناسلية، وعلاج ١٥ رأس ماشية باطنة، وإجراء جراحة لعدد ٢ رأس ماشية، وعمل سونار لعدد ٣٠ رأس ماشية.

هذا بالاضافة إلي عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، وكذلك اهمية التأمين على الماشية، واهمية التلقيح الصناعي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.