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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وفدان عسكريان من أرمينيا وأذربيجان يشاركان في اجتماع رابطة الدول المستقلة بروسيا

أذربيجان وأرمينيا
أذربيجان وأرمينيا
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أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»،  نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، أن وفدين من وزارتي الدفاع في كل من أذربيجان وأرمينيا وصلا إلى مدينة تولا الروسية؛ لحضور اجتماع مجلس وزراء دفاع دول رابطة الدول المستقلة.

وبحسب وكالة "تاس" للأنباء، ستشارك في الاجتماع وفود وزارات دفاع روسيا وأذربيجان وأرمينيا وروسيا البيضاء وقازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

 وذكرت "تاس" أنه خلال الاجتماع، سيبحثون مجموعة من قضايا التعاون العسكري والفني العسكري ذات الاهتمام المشترك، وسيكون هناك أيضًا تبادل لوجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم.

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أذربيجان أرمينيا الدفاع الروسية العالم القاهرة الاخبارية
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