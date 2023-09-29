الإمارات وجنوب إفريقيا تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 01:01 م

بحث رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي صقر غباش مع كل من رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا نوسيفوي مابيسا نكاكولا، واموس ماسوندو رئيس المجلس الوطني لجنوب إفريقيا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية القائمة بين الجانبين، بهدف تفعيل التعاون المشترك على مستوى العمل البرلمانى والتنسيق فى المؤتمرات والمحافل الدولية، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلسين ولجنة الصداقة البرلمانية المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقائهما على هامش اجتماعات المنتدى البرلمانى التاسع للدول الأعضاء فى مجموعة بريكس، المنعقد فى جمهورية جنوب أفريقيا.

وأكد الجانبان أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين تتميز بأنها علاقات استراتيجية وتاريخية مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة فى تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأشاد الجانبان بالنتائج التى تحققت من خلال الزيارات المتبادلة بين قياداتى ومسؤولى البلدين والتى تم من خلالها التأكيد على مسارات التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، بما يعود على الشعبين الصديقين بالنماء والتطور والازدهار، والتى تكللت بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الإمارات والصين، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك فى مختلف المجالات.

ووجه غباش، دعوة لمجلس الشعب الصينى للمشاركة فى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذى تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشكل نقطة تحول جذرية فى الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، حيث تسعى الإمارات إلى مضاعفة العمل الجماعي، والبناء على المنافع والمصالح المشتركة، وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين، مؤكدا على الدور الحيوى الذى تلعبه الصين فى مواجهة هذه الظاهرة وبسبب التكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها أيضًا.

من جانبه، أكد "تشينجهوا" على العلاقات الوثيقة والروابط طويلة الأمد بين جمهورية الصين ودولة الإمارات والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة شاملة.

