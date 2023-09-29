محافظ البحر الأحمر: الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر انتهاء جميع الأجهزة بمختلف المدن من الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد؛ إذ انتهي رؤساء المدن من للمرور علي المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ومتابعة الانتهاء من جميع التجهيزات والأعمال لبدء العام الدراسي.

وأكد حنفي، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع البحر الأحمر انتهت من إنشاء 9 مشروعات مدرسية جديدة لدخولها الخدمة خلال العام الدراسي الجديد بمدن المحافظة المختلفة، وذلك ضمن 24 مشروع إنشاءات أبنية تعليمية جار تنفيذها بالمحافظة، ما بين مدارس تجريبية وفنية وتعليم أساسي وثانوي.

فيما تم الانتهاء من 9 مشروعات جديدة ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسى الجديد، من بينها مدرسة طه حسين التجريبية المتميزة لمدينة الشلاتين وتم الانتهاء منها بنسبة 100% وتم تسليمها لتربية والتعليم.

ومدرسة محمد بغدادى للتعليم الأساسى بالغردقة بنسبة 95% وقوة 33 فصلا، وكذلك مدرسة الفيروز 33 فصلا بنسبة 95%، ومدرسة 6 أكتوبر الابتدائية 8 فصول.

ومن ضمن المشروعات المقرر دخولها الخدمة هذا العام توسعات مدرسة الشهيد طيار محمود فؤاد بتوسعات 22 فصلا، وتوسعات مدرسة حسن كامل الابتدائية 41 فصلا، وحسن كامل الثانوية العسكرية 18 فصلا جديدا، ومدرسة السلام بنين 12 فصلا، والسلام بنات 16 فصلا، مؤكدًا أن المدارس الجديدة والتوسعات المقرر دخولها الخدمة هذا العام يبلغ عدد الفصول بها 205 فصول دراسية.

بينما اننتهت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية وبعض الجهات المعنية، المتضمنة المرور والمراجعة البيئية بمدارس المدينة فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتكثيف الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدن المحافظة واستهدفت اللجنة المرور على عدد من المدارس ، حيث تم التأكد من نظافة دورات المياه والنظافة العامة وصلاحية أجهزة الحريق بكل مدرسة.