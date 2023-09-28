أستاذ تربوي: الحوار المجتمعي لتطوير الثانوية العامة يعالج مشكلاتها

علق الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، على المحاور وأهم القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي للحديث حول استعدادات العام الدراسي.

وأوضح “عاصم حجازي”، لـ"البوابة نيوز"، لعل من أبرز النقاط التي تضمنها مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم الإشارة إلى دعم الرئيس السيسي لحوار مجتمعي من أجل تطوير الثانوية العامة ووفقا للسياسة التي تتبناها الدولة المصرية حاليا من إتاحة الفرص للجميع للمشاركة وإجراء عصف ذهني لاستنطاق الأفكار والخروج بأفكار ابتكارية قابلة للتطبيق فإن هذا الحوار المجتمعي سيكون في نفس الإطار حيث سيتاح فيه المشاركة للطلاب وأولياء الأمور والخبراء المحليين والدوليين من أجل الخروج بأفكار متقدمة من أجل تطوير الثانوية العامة وعلاج مشكلاتها.

وأشار “عاصم حجازي”، إلى أنه من النقاط البارزة أيضا الإشارة إلى التوسع في إنشاء المدارس الحكومية الدولية وهي خطوة تمثل إضافة حيث إن التنوع في الأنظمة التعليمية المتاحة يسهم في زيادة الخبرات بالإضافة إلى أن التنوع يثري النظام التعليمي ويسمح بتبادل الخبرات ونقلها وتمصيرها والاستفادة منها في المسارات التعليمية الأخرى كما أن تعدد الخيارات يناسب تنوع القدرات واختلافها ومن ثم فإن كل طالب سوف يختار من بين هذه الأنظمة ما يناسب قدراته ولا شك أن مثل هذه المدارس سوف تعمل على وصول مصر إلى مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية للتعليم وسوف ينعكس ذلك على إقبال سوق العمل الدولي على الخريج المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف يعمل على زيادة الإقبال على النظام التعليمي المصري وتطوير السياحة التعليمية في مصر.