لجنة الزمالك تصرف جزءا من المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب

قامت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني، بصرف 50 % من مستحقات اللاعبين الأجانب بفريق الكرة الأول.

وجاء صرف جزء من المستحقات اللاعبين المتأخرة بعد تقدم بعض اللاعبين الأجانب بشكوى للحصول على مستحقاتهم المتأخرة لعدة شهور متتالية.

يذكر أن فريق الزمالك يضم 4 لاعبين أجانب وهم، التونسيان سيف الجزيري وحمزة المثلوثي، والسنغالي إبراهيما نداي، والبنيني سامسون أكينولا.

وواصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الخميس، تدريباته استعدادا للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر له السبت المقبل.

وحفز الكولومبي أوسوريو مدرب الفريق لاعبي الزمالك خلال مران اليوم مطالبهم بتحقيق فوز كبير على فريق أرتا سولار من أجل التأهل رسميا لدور المجموعات.

كما حذرهم من التهاون خلال هذا اللقاء حتي لا يخرج الفريق مبكرا من الكونفيدرالية، ويسبب صدمة كبيرة للجماهير.

ويعقد في الرابعة عصر غدا الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي بأحد فنادق القاهرة، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور الإدارية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، بحضور 30 ألف مشجع.

ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من، الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.