ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري النيل.. الإسماعيلي يتقدم على الاتحاد 2-1 في شوط أول مثير

الاتحاد والإسماعيلي
الاتحاد والإسماعيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بتقدم الدراويش بهدفين مقابل هدف.

تمكن الإسماعيلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز “دوري النيل”. 

سجل عبد الرحمن مجدي هدف الإسماعيلي الثاني في الدقيقة 35 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. 

سجل الإسماعيلي الهدف الأول عن طريق حمدي النقاز من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 7 من عمر المباراة. 

 

 

وتعادل الاتحاد السكندري في الدقيقة 24 من عمر المباراة بعد محاولات على مرمى أحمد عادل حارس مرمى الدراويش. 

 

ads
الإسماعيلي الدراويش الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز دوري النيل
ads