دوري النيل.. الإسماعيلي يتقدم على الاتحاد 2-1 في شوط أول مثير

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بتقدم الدراويش بهدفين مقابل هدف.

تمكن الإسماعيلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز “دوري النيل”.

سجل عبد الرحمن مجدي هدف الإسماعيلي الثاني في الدقيقة 35 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

سجل الإسماعيلي الهدف الأول عن طريق حمدي النقاز من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

وتعادل الاتحاد السكندري في الدقيقة 24 من عمر المباراة بعد محاولات على مرمى أحمد عادل حارس مرمى الدراويش.