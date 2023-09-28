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الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا  في عدد البوابة.. عزل بايدن.. مجلس النواب يبدأ التحقيق واستدعاء الشهود

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 29 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

عزل بايدن.. مجلس النواب يبدأ التحقيق واستدعاء الشهود
علامة فارقة.. تايوان تكشف النقاب عن 
أول غواصة محلية الصنع
بأمر الدستور..كوريا الشمالية قوة ردع نووية.. واليابان وكوريا الجنوبية تحتجان
شروط موسكو.. لافروف: مستعدون للتفاوض دون وقف مسبق لإطلاق النار
السيسي يوجه بعلاج "أشرف فولة" 
بطل مصر والعالم في كمال الأجسام
2728 حالة قتل متعمد خلال أقل من عام في هايتي
60 ألف رسالة سرقها قراصنة صينيون من " الخارجية الأمريكية"
انقلاب على انقلاب.. بوركينا فاسو تحبط المحاولة واعتقال 4 ضباط

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بايدن السيسي بوركينا فاسو
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