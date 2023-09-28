الدفاع الروسية: القضاء على 465 جنديا أوكرانيا وإسقاط 26 مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أنه تم القضاء على 465 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المركبات والآليات العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تمكن الجيش الروسي من إحباط جميع هجمات قوات كييف وتعزيز مواقعه على الخطوط الأمامية.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة من نوع "سو-25" و26 طائرة مسيرة، واعترضت 4 صواريخ أطلقتها قوات كييف من منظومة "هيمارس" الأمريكية.

وأضافت أنه تم القضاء على 190 جنديا اوكرانيا على محور دونيتسك وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة، وتدمير عدد من المركبات والآليات العسكرية، فيما شهد محور زابوروجيا إحباط القوات الروسية محاولات الجيش الأوكراني لشن هجمات، وتمكنت من القضاء على 45 جنديا.

وأوضحت الدفاع الروسية أن الجيش الروسي من القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني على محور جنوب دونيتسك، و60 جنديا على محور كراسني ليمانسك، و50 جنديا على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، فيما شهد محور خيرسون خسائر للقوات الأوكرانية بلغت حوالي 20 جنديا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الخميس/ أن القوات الجوية الفضائية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" وقاذفات "سو-35 إس" متعددة المهام من الجيل الرابع.

وقال مدير عام شركة الطائرات الروسية الموحدة يوري سليوسار - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن دفعة إضافية من مقاتلات الجيل الخامس لا تزال على قيد التجميع، وسيتم تسليمها للجيش الروسي".

وأضاف سليوسار أن الشركة سلمت العام الجاري دفعة ثالثة من مقاتلات "سو-35 إس" للجيش الروسي، وأن الدفعة الرابعة منها في درجة عالية من الجاهزية وسيتم تسليمها لوزارة الدفاع حتى نهاية العام الجاري.