ياو أونور يقود الهجوم.. تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي الإسماعيلي، على العناصر الأساسية التي سيخوض بها مباراة الليلة أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز تحت مسماه الجديد دوري نايل.

وتحتضن أرضية ستاد الإسماعيلية اللقاء الذي سيجمع بين الاسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً، تحت القيادة التحكيمية لـ محمد معروف، ويعاونه كلًا من يوسف البساطي، عدي عيد حكم أول وثانِ، وهشام القاضي حكمًا رابعًا.

جاء تشكيل الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: محمد هاشم، إياد العسقلاني، محمد نصر، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، محمد عبد السميع.

خط الهجوم: مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي، ياو أونور.