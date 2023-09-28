رئيس جامعة القناة يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي في ذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقيه تهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء نص البرقية كالتالي: الرئيس عبد الفتاح السيسي ​​رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن منتسبي جامعة قناة السويس، بأطيب التهاني والتبريكات بذكرى مولد سيد الخلق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هدى الله به إلى الخير، وعلم البشرية من خلاله السلام والمحبة.

وتابع مندور: وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم، ومزيدًا من التنمية والاستقرار والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة، حفظكم الله وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم.



وكل عام وفخامتكم بخير.

كما بعث رئيس جامعة القناة ببرقية تهنئة لكل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر"، وفضيلة الدكتور شوقي علام "مفتي جمهورية مصر العربية".

جاء فيها:

"أبعث لفضيلتكم التهنئة بمناسبة ذكرى ميلاد خير الخلق سيدنا ونبينا محمد رسول اللّه تلك الذكرى الغالية التي يعتز بها المسلمون حول العالم، داعيًا الله عز وجل أن يعم بالخير والبركات على الأمة العربية والإسلامية ".

كما حرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة على تقديم التهنئة لمنتسبي الجامعة، متمنيًا لمصرنا وجامعتنا مزيدا من التقدم والازدهار.