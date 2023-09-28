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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

6 لاعبين من الزمالك في قائمة منتخب الطائرة استعدادا لتصفيات أولمبياد باريس

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول للكرة الطائرة 6 لاعبين من الفريق الأول بنادي الزمالك، للمشاركة في تصفيات أوليمبياد باريس 2024 والتي تقام في اليابان في الفترة من 4 أكتوبر إلى 8 أكتوبر المقبل.

 وضمت قائمة اللاعبين التي استدعاها المنتخب الوطني كلا من: أشرف اللقاني ورضا هيكل ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا وأحمد يوسف.

 ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من: أحمد عاشور مديرا فنيًا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا وحسن عبدالرازق إداريا.

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منتخب مصر الأول للكرة الطائرة أشرف اللقاني رضا هيكل
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