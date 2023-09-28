6 لاعبين من الزمالك في قائمة منتخب الطائرة استعدادا لتصفيات أولمبياد باريس

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول للكرة الطائرة 6 لاعبين من الفريق الأول بنادي الزمالك، للمشاركة في تصفيات أوليمبياد باريس 2024 والتي تقام في اليابان في الفترة من 4 أكتوبر إلى 8 أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين التي استدعاها المنتخب الوطني كلا من: أشرف اللقاني ورضا هيكل ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا وأحمد يوسف.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من: أحمد عاشور مديرا فنيًا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا وحسن عبدالرازق إداريا.