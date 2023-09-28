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الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

8 جنيهات انخفاضا.. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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تراجعت اسعار الذهب بمقدار 8 جنيهات في ختام معاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، بالتوازي مع احتفالات المولد النبوي الشريف، في محلات الصاغة المختلفة

وسجل سعر عيار 21 نحو 2192 جنيه للبيع و 2202 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2505 جنه للبيع و 2517 جنيه للشراء .

 بلغ سعر عيار 18 حوالي 1879 جنيه للبيع و 1887 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1461 جنيه للبيع و 1468 جنيه للشراء .

وصل سعر الجنيه الذهب 17.54 ألف جنيه للبيع و 17.62 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 77.91 ألف جنيه للبيع و 78.3 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.505 مليون جنيه للبيع و 2.52 مليون جنيه للشراء.

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سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليو سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم
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