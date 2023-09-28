3 قتلى في حوادث إطلاق نار جراء أعمال عنف بالسويد

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، في حوادث منفصلة بالسويد مع تصاعد أعمال العنف الدامية هناك المرتبطة بخلاف بين عصابات إجرامية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

قُتل شاب، 18 عامًا، بالرصاص في ساعة متأخرة، أمس الأربعاء، في إحدى ضواحي ستوكهولم، كما قُتل رجل وأصيب آخر في إطلاق نار ببلدة جوردبرو جنوبي العاصمة السويدية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ولقيت امرأة في العشرينات من عمرها حتفها، اليوم الخميس، في انفجار وقع بمدينة أوبسالا غربي ستوكهولم.

وتتعامل الشرطة مع الانفجار الذي ألحق أضرارًا بخمسة منازل باعتباره جريمة قتل.

وأشارت هيئة الإذاعة السويدية إلى أن حادثتي إطلاق النار ترفعان عدد القتلى بسبب العنف المسلح في سبتمبر الحالي إلى 11 قتيلًا، ما يجعله الشهر الأكثر دموية منذ بدء الشرطة في الاحتفاظ بالإحصائيات عام 2016.