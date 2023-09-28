"سرادق واستراحات" أمام مكاتب التوثيق بالأقصر لتحرير توكيلات الرئاسة.. صور

واصل أهالي محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تحرير توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري توافدا بمدينتي الأقصر والقرنة، لليوم الرابع علي التوالي.

وشهدت مكاتب الشهر العقاري، توافد أعداد كبيرة من أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، والعديد من الأهالي علي مكاتب وفروع التوثيق لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية وذلك في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين الماضي بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، وتحرير التوكيلات للمرشحين.

ومن جانبها، قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، بنصب سرادق كبير وتجهيزه لاستقبال المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات، كما بدأت في تجهيز استراحات ومقاعد انتظار أمام مقار الشهر العقاري، كما قام فريق من المتطوعين من أعضاء الحزب، بتنظيم وترتيب أعداد المواطنين الكبيرة التي توافدت علي مكاتب التوثيق خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وحتى اليوم الخميس، لتحرير توكيلات تأييد ودعم للرئيس، حيث يقوم الفريق بتقديم التسهيلات للمواطنين أمام مقار الشهر العقاري بالقرنة والأقصر والتي تشهد زحاماً وزيادة في أعداد الراغبين في تحرير توكيلات التأييد والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية رئاسية جديدة.

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