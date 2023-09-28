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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شديد الحرارة وأمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلي جنوب سيناء و جنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية وطقس لطيف الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا . 

وأوضحت الأرصاد، انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

 ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة ورعدية علي مناطق من اقصي جنوب البلاد وجنوب سلاسل البحر الاحمر علي فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37  للعظمى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 28 ، وعلى شمال الصعيد 41 والصغري 22، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى 28 درجة .

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الارصاد حالة الطقس غدا
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