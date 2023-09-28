الدولار يعجز أمام النفط.. وبرنت يقترب من الـ100

تواصل أسعار النفط الارتفاع في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، بخطى ثابتة بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في 2023 في الجلسة السابقة، إذ تفاقمت المخاوف من شح الإمدادات العالمية في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية والتي وصلت لمستويات حرجة، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.2 مليون برميل، لتصل إلى 416.3 مليون برميل.

ويتجاوز التراجع بشكل كبير توقعات المحللين، وذلك في استطلاع أجرته رويترز، بانخفاض قدره 320 ألف برميل تقريبا.

وجاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج طوعية بلغت 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام من السعودية وروسيا.

يواصل خام برنت الاقتراب من مستويات 100 دولار للبرميل إذ يتم تداوله في التعاملات المكبرة في آسيا الخميس فوق مستويات الـ 97 دولارا بزيادة نسبتها 0.9 بالمئة، وهي أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من دولار إلى 94.70 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس 2022، وكان الخام الأميركي قد قفز بنسبة 3.6 بالمئة عند التسوية الأربعاء، وهي أكبر مكاسبه منذ أوائل مايو.

وانخفضت المخزونات في كاشينغ بولاية أوكلاهوما – نقطة التسليم للخام الأميركي – إلى أقل بقليل من 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022 وقريب من الحد الأدنى التشغيلي.

وقالت أمريتا سين، المؤسس المشارك ورئيس قسم الأبحاث في شركة Energy Aspects: "ما أخشاه في هذا السوق هو أننا قمنا بتخفيض ضخم للمخزونات.. في الوقت الحالي، ما يحدث في الولايات المتحدة - (جفاف للمخزونات في كاشينغ) "، بحسب بلومبرغ.