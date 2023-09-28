أوباما يشارك في تدريب الزمالك استعدادا لأرتا سولار

شارك يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التقسيمة الفنية بشكل كامل، خلال التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان "أوباما" اكتفى خلال مران أمس الأربعاء بأداء الفقرات الأولى من المران، وشارك في الفقرة البدنية وجانب من تدريبات الكرة، ولم يشارك في التقسيمة الفنية بقرار من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" فقرات مران اليوم الخميس بشكل طبيعي سواء الجانب التأهيلي والبدني بالإضافة إلى الحصة الخططية و التقسيمة الفنية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.