غدًا.. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لفريق أرتا سولار الجيبوتي

يستعد فريق الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد غد السبت على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا الجمعة عقب خوض المران الختامي، بالقائمة التي ستخوض اللقاء وذلك لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين نظرا لأهمية المباراة .

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق ثلاث أهداف على أرتا سولار لضمان التأهل، وذلك بعد خسارة الفريق الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 .

يدير لقاء الزمالك وأرتا سولار الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع. ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا .