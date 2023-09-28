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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الزراعة تطلق أكبر قافلة متحركة للسلع الغذائية بشمال سيناء

محمد القرش
محمد القرش
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قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق 41 سيارة محملة بـ 75 طن من المنتجات الغذائية، وذلك فى إطار الاستعداد والجهود التي تقوم بها الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك المنتجات الغذائية مثل: اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والزيوت والخضروات، إضافة إلى مجموعة من الكراتين التي يوجد بها المنتجات الغذائية اللازمة لكل أسرة.
وتابع أن كل ذلك تم إرساله لمناطق سيناء، وبالفعل تم اصطفاف تلك السيارات فى محافظة شمال سيناء، وتم تفقدها بالكامل، موضحا أن المحافظ وجه بالتوسع في السيارات لتغطي مناطق الكثافات والمناطق ذات الاحتياج.

https://fb.watch/nkYiTWMdMW/?mibextid=Nif5oz

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وزارة الزراعة محافظة شمال سيناء
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