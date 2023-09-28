أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وذلك تزامنا مع إجازة الجهاز المصرفي المصري احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم عند نحو 30.95 جنيه للبيع و30.82 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.

وحقق سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو ( العملة الاوروبية الموحدة ) في البنك المركزي المصري نحو 32.65 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني ، مقابل نظيره المصري في البنك المركزي المصري اليوم عند نحو 37.55 جنيه للشراء، و37.72 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 33.76 جنيه للشراء، و33.91 جنيه للبيع.

بينما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.70 جنيه للشراء، و20.79 جنيه للبيع.

فيما بلغ الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.73 جنيه للشراء، و19.82 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع

بالنسبة لاسعار صرف العملات العربية اليوم الاربعاء في البنك المركزي المصري، سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بلغ الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.73 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع.

وحقق الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 79.96 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

بينما سجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وثبت متوسط سعر صرف الدينار الأردني في البنك المركزي المصري عند نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.